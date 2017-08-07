محافظ سوهاج يوافق على إعادة بناء كنيسة العذراء مريم

سوهاج – عمار عبد الواحد:

وافق الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، على هدم وإعادة بناء كنيسة السيدة العذراء مريم بأولاد حمزة بمركز العسيرات، التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، وذلك بناء على الطلب المقدم من الأنبا باخوم أسقف المنشأة وسوهاج والمراغة.

وأوضح المحافظ أن هناك قرارا من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بهدم مبنى الكنيسة حتى منسوب سطح الأرض، حيث إن حالة المبنى الحالي تشكّل خطورة على المصلين والمنازل المجاورة، على أن يتم الهدم وإعادة البناء تحت إشراف هندسي، مع الحفاظ على المباني المجاورة.

وأكد "عبد المنعم"، أن القائمين على الكنيسة استخرجوا التصاريح اللازمة من الإدارة الهندسية للوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشأة، بعد مراجعة الرسومات الهندسية واعتمادها طبقًا لأحكام القانون ومطابقة المستندات الدالة على الملكية الخاصة للكنيسة.

وأضاف المحافظ، أنه جرى عقد العديد من اللقاءات مع أهالي القرية من المسلمين والأقباط بواسطة بيت العائلة، ورحب الجميع بإعادة بناء الكنيسة، مؤكدين على روح المحبة والتسامح التي تجمع أهالي القرية.