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تأجيل محاكمة 28 متهمًا في وقائع عنف بالمنيا إلى 14 أغسطس

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 28 متهمًا في وقائع عنف بالمنيا إلى 14 أغسطس

07:00 م الإثنين 07 أغسطس 2017

تأجيل محاكمة 28 متهمًا في وقائع عنف بالمنيا إلى 14 أغسطس

المنيا - ريمون الراوي:

أجلت محكمة جنايات منطقة أسيوط العسكرية إجراءات محاكمة 28 متهمًا في وقائع عنف وإرهاب، اندلعت بمركز ملوي في محافظة المنيا، إلى جلسة 14 أغسطس الجاري، وذلك لاستكمال المرافعة.

سبق للمحكمة الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهمين في قضيتين؛ الأولى تخص اقتحام وحدة المرور بمركز ملوي، ضمن أعمال العنف التي اندلعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، يوم 14 أغسطس 2013، وتضم القضية 25 متهمًا، والقضية الثانية خاصة بواقعة اقتحام مبنى محكمة ملوي، وتضم 3 متهمين.

والمتهمون جميعًا صادر بحقهم أحكامًا بالسجن المؤبد غيابيًا منتصف العام الماضي، وألقي القبض عليهم وتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية جديدة، بتهم التحريض على العنف وإثارة الشغب، وتخريب منشآت شرطية وقضائية، والانتماء لجماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون.​

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