مشاجرة بين أشقاء تنتهي بحريق التهم منزلاً في كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اندلع حريق، اليوم الإثنين، في منزل بعزبة فريخة التابعة لقرية إبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، فيما أشارت التحريات إلى مشاجرة بين أبناء مستأجرة المنزل سببًا في الحادث.

وأفاد شهود عيان من أهالى العزبة أن صاحب المنزل تلقى اتصالاً من المستأجرة، أبلغته خلاله بالحريق، وأضافت أنه بسبب مشاجرة نشبت بين أبنائها العاملين بتجارة الخردة، إذ حاول بعضهم الانتقام من أشقائه بإشعال النيران في المنزل.

انتقلت قوة من نقطة شرطة إبشان إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والوقوف على أسباب الحريق، تمهيدًا لضمها إلى أوراق محضر الشرطة الذي حرر بالواقعة.​