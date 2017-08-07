أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مشاجرة بين أشقاء تنتهي بحريق التهم منزلاً في كفر الشيخ (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مشاجرة بين أشقاء تنتهي بحريق التهم منزلاً في كفر الشيخ (صور)

07:00 م الإثنين 07 أغسطس 2017

  • عرض 6 صورة

    f6a309c07b.jpg

  • عرض 6 صورة

    4543d14994.jpg

  • عرض 6 صورة

    f71040ec1d.jpg

  • عرض 6 صورة

    a05fb88958.jpg

  • عرض 6 صورة

    dd60a2ec2e.jpg

  • عرض 6 صورة

    dca4661f90.jpg

إعادة الألبوم

أهالي البحيرة يشيعون جثمان شهيد الإرهاب

الألبوم التالى

أهالي البحيرة يشيعون جثمان شهيد الإرهاب "محمد شرمانة"

كفر الشيخ - إسلام عمار:
اندلع حريق، اليوم الإثنين، في منزل بعزبة فريخة التابعة لقرية إبشان بمركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، فيما أشارت التحريات إلى مشاجرة بين أبناء مستأجرة المنزل سببًا في الحادث.

وأفاد شهود عيان من أهالى العزبة أن صاحب المنزل تلقى اتصالاً من المستأجرة، أبلغته خلاله بالحريق، وأضافت أنه بسبب مشاجرة نشبت بين أبنائها العاملين بتجارة الخردة، إذ حاول بعضهم الانتقام من أشقائه بإشعال النيران في المنزل.

انتقلت قوة من نقطة شرطة إبشان إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة والوقوف على أسباب الحريق، تمهيدًا لضمها إلى أوراق محضر الشرطة الذي حرر بالواقعة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أسماء المصابين الـ 14 في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

    أخبار

  • إصابة 14 شخصًا في انقلاب سيارة أجرة بكفر الشيخ

    أخبار

  • السيطرة على حريق بميناء غرب بورسعيد

    أخبار

  • المشدد 3 سنوات لـ"مبيض محارة" لحيازته رشاش آلي بكفر الشيخ

    أخبار

إعلان

a9c5feb918.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"

5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"