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إصابة خارج عن القانون في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج

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مصراوي Masrawy

إصابة خارج عن القانون في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج

06:57 م الإثنين 07 أغسطس 2017

إصابة خارج عن القانون في تبادل إطلاق نار مع الشرطة بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:
أصيب خارج عن القانون بطلقات نارية بالجسم، اليوم الاثنين، في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بالمنطقة الصحراوية بالطريق المؤدي لمطار سوهاج الدولي دائرة مركز شرطة المنشأة.

وتلقى اللواء عمر عبد العال، مدير أمن سوهاج إخطارًا بالواقعة.

وتبين من التحريات، التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلي، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، وقادها العميد محمود حسن، رئيس مباحث المديرية، أنه أثناء تفقد حملة أمنية من مركز شرطة المنشأة الحالة الأمنية بالطرق الصحراوية دائرة المركز، تلاحظ للقوات وقوف سيارة ملاكي يقف بجوارها شخصان، يحمل أحدهما سلاحًا ناريًا، وما أن شاهدا القوات بادر أحدهما بإطلاق الأعيرة النارية، ما حدا بالقوات مبادلته إطلاق الرصاص حتى جرى إسكات مصدر النيران.

نتج عن الواقعة إصابة أحد المتهمين ويدعى "م.ع.ا"، 23 عامًا، يقيم بناحية قرية أولاد عزاز دائرة مركز شرطة سوهاج، والمتهم في العديد من وقائع السرقة المتنوعة، وهروب المتهم الثاني.

نُقل المتهم المصاب تحت حراسة مشددة لمستشفى سوهاج الجامعي، فيما تكثف مباحث سوهاج جهودها لضبط المتهم الهارب.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

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