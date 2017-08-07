التحفظ على 21 قطعة يُشتبه في أثريتها بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

ضبطت مباحث السياحة والآثار بمحافظة سوهاج، اليوم الاثنين، 21 قطعة يشتبه في أثريتها، داخل 3 منازل بمدينة أخميم.

جرى إخطار مدير أمن سوهاج، اللواء عمر عبد العال بالوقائع الثلاث، وتم التحفظ على المضبوطات.

من جهته، قال العقيد أحمد رفعت، رئيس مباحث السياحة والآثار بسوهاج، في تصريحات صحفية: "إنه لم يجر ضبط أي من أصحاب المنازل الثلاثة التي عُثر علي المضبوطات داخلها، ووجدت به أعمال الحفر".

تحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيقات.