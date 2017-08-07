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"السياحة الدينية": رفع أسعار سكن حجاج الـ 3 نجوم بنسبة تتخطى 100%

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مصراوي Masrawy

"السياحة الدينية": رفع سكن حجاج الـ 3 نجوم بنسبة تتخطى 100%

07:03 م الإثنين 07 أغسطس 2017

رفع أسعار سكن حجاج

كتب- مصطفى المنشاوي:

قالت إيمان سامي، رئيس غرف شركات السياحة الدينية، إن أسعار سكن برامج الحج الموسم الكامل "3 نجوم" بمكة المكرمة قد ارتفعت بنسبة تتخطى 100% عن المتفق عليه للبرنامج، ما أدى إلى تحويل بعض الشركات إلى برنامج الـ 4 نجوم بدلًا من الموسم الكامل.

وأضافت سامي، في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الاثنين، أن سبب ارتفاع الأسعار يرجع إلى عدم قيام شركات السياحة بحجز السكن في الفنادق قبل موسم الحج بوقتٍ كافٍ، مما أدى إلى قلة عدد الغرف المتاحة- وفق قوله.

ولفتت رئيس غرف شركات السياحة إلى أن الشركات تسعى لسرعة إتمام تعاقدات السكن لتكون ملتزمة أمام عملائها في التوقيتات المناسبة للسفر.

وكانت الضوابط المنظمة لرحلات الحج هذا العام، كشفت عن أسعار البرامج التي تتراوح مستوي 5 نجوم من 83 ألف و500 جنيه وحتى 105 ألف جنيه، ومستوى 4 نجوم يبدأ من 67 ألف جنيه وحتى 74 ألف جنيه.

وبالنسبة للمستوي الاقتصادي (طيران) يبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 49 ألف جنيه، والمستوى بري يبدأ من 41 ألف جنيه حتى 50 ألف جنيه، علمًا بأن جميع هذه الأسعار غير شاملة سعر تذكرة الطيران.

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مصراوي Masrawy

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