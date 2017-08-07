"السياحة الدينية": توفير أتوبيسات احتياطية لطوارئ الحج بالقاهرة والسعودية

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلنت غرفة شركات السياحة الدينية، عن توقيع عقد اتفاق مع إحدى الشركات الناقلة بالقاهرة وبالمملكة العربية السعودية، لتوفير أتوبيسات احتياطية جاهزة للتحرك الفوري.

وأوضحت الغرفة، في بيان لها الاثنين، أن الغرض هو نقل الحجاج حال تعرض أي أتوبيس لأي أعطال يمنعها من استكمال الرحلة، بداية من سفر الحجاج من الأراضى المصرية مرورًا بالمملكة الأردنية الهاشمية ونهاية بالأراضي السعودية، سواء بالمدينة المنورة أو بمكة المكرمة، وأيضًا خلال أداء مناسك فريضة الحج.

وقالت غرفة السياحة الدينية، إنه تم إنشاء غرفة عمليات بكل من "مقر الغرفة الرئيسية بالقاهرة- ميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية- الأراضي السعودية"، وذلك لتلقي أي مشاكل قد تواجه نقل الحجاج منذ لحظة سفرهم من البلاد حتى وصولهم إلى مقر إقامتهم بالمملكة العربية السعودية، وكذلك أثناء عودة الحجاج من الأراضي السعودية للتدخل والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك على مدار 24 ساعة.