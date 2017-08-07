شيخ الأزهر يقرر مضاعفة المنح المقدمة لطلاب بنجلاديش

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، اليوم الاثنين، محمد علي سوركار، سفير بنجلاديش الجديد بالقاهرة.

وقال الطيب، إن الأزهر معني بنشر تعاليم الإسلام السمحة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، ودائمًا ما يعمل على ترسيخ قيم السلام التي جاءت بها الأديان كافة.

وأوضح الطيب أن الأزهر يُعنى بأبناء المسلمين الدارسين به، ويعول عليهم في نشر الفكر الوسطي بعد عودتهم إلى بلادهم، مبينًا أن الأزهر على استعداد لتدريب أئمة بنجلاديش ضمن برنامج مكثف يتضمن كيفية مواجهة التحديات والقضايا المعاصرة، فضلا عن إنشاء مركز لتعليم اللغة العربية بدكا يقوم الأزهر بتزويده بالمدرسين والمناهج الدراسية.

وقرر الإمام الأكبر، مضاعفة المنح المقدمة لطلاب بنجلاديش الراغبين في الدراسة بكليات الأزهر ومعاهده.

من جانبه، أعرب سفير بنجلاديش عن شكره الجزيل للأزهر على الجهود التي يبذلها من أجل الأمة الإسلامية، مؤكدَا أن الأزهر يحظى بتقدير واحترام شعب البنجلاديشي باعتباره المرجعية الإسلامية التي تمثل سماحة الإسلام ووسطيته في مواجهة الأفكار المتطرفة.

وأعرب سفير بنجلاديش عن تقديره الكبير للأزهر الشريف لتقديمه كافة أشكال الدعم لبلاده في مختلف النواحي التعليمية والدعوية، مقدمًا الشكر للإمام الأكبر على مضاعفته المنح المقدمة لطلاب بنجلاديش.