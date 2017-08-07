برلمان جنوب أفريقي يصوت على مصير زوما في اقتراع سري

جوهانسبرج - (د ب أ)

أعلنت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا، اليوم الاثنين، أن أعضاء البرلمان سسوف يستخدمون اقتراعا سريا في تصويت على سحب الثقة من الرئيس جاكوب زوما، وهو ما يزيد احتمالات أن التصويت قد يطيح به من منصبه.

وقالت باليكا مبيتي، في تصريحات ادلت بها في كيب تاون إن "اعتبارات الشفافية والصراحة ليست متاحة دائما، عندما تكون هناك حالات الترويع".

وأضافت مبيتي، في مؤتمر صحفي بثته قناة "إي نيوز تشانل أفريقيا"(إي ان سي ايه) أنه" لا يمكن أن يتعرض أي عضو لأي ضرر أو أذى أو إجراء عقابي، في حال تصويته وفقا لما يُمليه عليه ضميره".

وأجلت مبيتي هذا الإعلان حتى عشية التصويت يوم الثلاثاء.

واستطاع زوما أن ينجو بالفعل في سبعة تصويتات سابقة بسحب الثقة منذ انتخابه رئيساً في عام 2009، ولكن جرت هذه التصويتات في اقتراع علني.

وطلب تسعة أحزاب من أصل ثلاثة عشر حزبا إجراء تصويت سري، وهو ما سيسمح لأعضاء المؤتمر الوطني الأفريقي المنقسمين بالتصويت ضد زوما دون خوف من الانتقام.

ودفعت مبيتي بقولها إنه ليس لديها الصلاحيات لتأمر بإجراء اقتراع سري، ولكن المحكمة الدستورية رفضت هذه الدفوع .