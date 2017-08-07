"العربية لحقوق الإنسان" تختتم فعاليات الدورة التدريبية حول تعزيز العدالة الجنائية

كتبت- هاجر حسني:

اختتمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أمس الأحد، فعاليات الدورة التدريبية حول "حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الجنائية"، والتي نظمتها المنظمة بحضور ٢١ مشاركة ومشارك من الإعلاميين المختصين وناشطي المجتمع المدني في مصر.

وعنيت الدورة التدريبية بتعزيز مساهمات المجتمع المدني والإعلاميين في مجالات الإعلام المرئي والمكتوب في مجال تعزيز العدالة الجنائية واغتنام الفرص التي تتيحها مرحلة الانتقال التشريعي لتفعيل الدستور في مصر، والتفاعل مع التحديات التي اكتنفت مسار سن بعض التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان وسبل العمل على تجنبها بهدف تعظيم الاستفادة من الضمانات الدستورية.

وتضمنت الفعاليات استعراض آليات حقوق الإنسان الوطنية والدولية، والتفاعل معها في جوانب تعزيز العدالة الجنائية، وتأصيل المعروفة بنظام العدالة الجنائية والجوانب موضوع الاهتمام، وخاصة في مجال العقوبات المشددة بصفة عامة وعقوبة الإعدام بصفة خاصة، بالإضافة إلى تطبيقات خاصة بالتغطيات الإعلامية للوقائع والفعاليات، وتعزيز الحماية القانونية للإعلاميين، وأولويات الاهتمام ومنهجيات العمل في سياق الأزمات والاضطرابات، وآفاق التعاون بين الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وجماعات حقوق الإنسان.

تأتي فعاليات الدورة ضمن برنامج إصلاح السياسات العقابية في المنطقة العربية منذ العام ٢٠١٠، وضمن فعاليات المشروع الدولي للحد من عقوبة الإعدام الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة Hands Off Cain (ايطاليا) بدعم من الاتحاد الأوروبي.

كانت المنظمة عقدت ورشة العمل الوطنية حول "تطوير التشريعات العقابية في ضوء الاستحقاقات الدستورية في مصر" في مايو الماضي بالقاهرة بالتعاون مع شركاء دوليين ووطنيين في السياق ذاته، وصدر عن الورشة بيان ختامي تضمن أبرز التوصيات المعنية بتعزيز العدالة الجنائية في مصر.