ننشر "كراسة شروط" أراضي الإسكان.. ومدبولي: 3 آلاف حاجز في اليوم الأول
ننشر "كراسة شروط" أراضي الإسكان.. ومدبولي: 3 آلاف حاجز في اليوم الأول
06:47 م الإثنين 07 أغسطس 2017
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بالصور.. "الإسكان والتعمير" يفتح أبوابه لحاجزي أراضي الإسكان
كتبت- ندى الخولي:
فتحت فروع بنك الإسكان والتعمير، أبوابها أمس الأحد، أمام المواطنين لدفع مقدمات حجز أراضي الإسكان بأنواعها الثلاثة "الاجتماعي، والمتميز، والأكثر تميزًا".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك 3062 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز في اليوم الأول (6/8/2017)، لـ 24 ألف و24 قطعة تم طرحها بنظام القرعة العلنية، في 19 مدينة جديدة، بينما تم سحب 83270 كراسة شروط في 6 أيام.
وأتاحت وزارة الإسكان، تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2017، في الفترة من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 5 مساءً بفروع بنك التعمير والإسكان، محذرًا من التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج فروع البنك.
وحصل مصراوي على "كراسة شروط" قطع أراضي الإسكان، كالتالي:
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