البيئة تستكمل تشجير المناطق الأكثر تلوثًا بحلوان

كتبت- مادي غيث:

تستكمل وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للتشجير، مشروع تشجير المناطق الأكثر تلوثًا بحلوان و15 مايو وعرب أبوساعد والمعصرة والتبين، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة لتحسين نوعية الهواء، وزياده نصيب الفرد من المساحات الخضراء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة، من خلال تشجير عدد من الشوارع والميادين بتلك المناطق.

ويهدف المشروع إلى زراعة أكثر من 27 ألف شجرة ونباتات مزهرة، بالإضافة إلى 15 ألف مسطحات خضراء لزراعتها بالشوارع والميادين لتحسين نوعية الهواء وتقليل الملوثات.

وقد تم خلال الفترة الماضية زراعة 285 نخلة بمايو وحلوان وأكثر من 6500 شجرة وجهنميات ألوان بحلوان ومايو وعرب ابو ساعد وجارى زيادة المسطحات الخضراء بباقي المناطق ومنها منطقتى المعصرة والتبين.

كما يتم أيضًا رفع كفاءة حديقة عرب راشد على مساحه 5000 متر، وإنشاء مسطحات خضراء لتكون متنفس لأهالي المنطقة، إضافة إلى زراعة 1600 شجرة في منطقة عرب أبو ساعد.

ويأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارة، واتحاد بنوك مصر للارتقاء بالوضع البيئي لمنطقة حلوان وعرب الوالدة، حيث تم تشجير عدد من الشوارع بمنطقة عرب راشد مع استكمال عمليات التشجير بمناطق كفر العلو وحول المصانع، وتم اختيار أنواع الأشجار الملائمة لكل منطقة والتي تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات وخفض الضوضاء.

ويتضمن البرتوكول توعية المواطنين بمنظومة الجمع السكني بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وتنفيذ ورش عمل حول تدوير المخلفات.