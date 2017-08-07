تغيير ثلاثة رؤساء مباحث في الحركة الداخلية لأمن أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

شملت الحركة الداخلية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الاثنين، نقل ثلاثة من رؤساء المباحث لمواقع قيادية أخرى بمديرية الأمن.

وجرى نقل الرائد محمد عبد الكريم، رئيس مباحث القوصية، إلى التهرب الضريبي، وتولى المقدم محمد سيف، بدلاً منه، ونقل المقدم أحمد حربى، رئيس قسم شرطة أبو تيج، ونقله إلى إدارة مكافحة المخدرات، وتعيين الرائد أحمد علي بدلاً منه .

كما تم ترقية المقدم أحمد نظيم، رئيس مباحث قسم أول، إلى منصب رئيس قسم التحريات بالمديرية، وتعيين الرائد محمد عطية بدلاً منه.