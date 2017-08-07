معهد الفلك: بدء مراحل الخسوف الجزئي للقمر وتستمر على مدى 5 ساعات

القاهرة- (أ ش أ):

بدأت في الساعة الخامسة و50 دقيقة و ثانيتين بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة أولى مراحل الخسوف الجزئي للقمر الذي يتفق توقيت وسطه مع توقيت اكتمال بدر شهر ذو القعدة الحالي، وتمثل المرحلة الأولى من الخسوف خسوفا شبه ظليًا لايرى في هذه المرحلة بمصر، حيث يكون القمر تحت الأفق.

وقال الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن هذا الخسوف هو القمري الثاني والأخير لعام 2017، وأنه سيستغرق بجميع مراحله من بدايته إلى نهايته 5 ساعات ودقيقة واحدة تقريبا.

وأضاف عودة: "سيتم رؤيته في مصر والمنطقة العربية"، مشيرًا إلى أنه يمكن رؤيته أيضًا في أجزاء من جنوب وشرق آسيا وأوروبا وإفريقيا واستراليا ومعظم الطرف الشرقي لأمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسيفيكي والمحيط الهندي وجنوب المحيط الأطلنطي والقارة القطبية الجنوبية.

وأضاف عودة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، أن الخسوف سيمر بخمس مراحل وستكون المرحلة الثانية "بداية الخسوف الجزئي" في الساعة السابعة و22 دقيقة و55 ثانية، يصل بعدها القمر لذروة الخسوف الجزئي، ويكون ذلك في تمام الساعة 8 و 20 دقيقة و27 ثانية، ثم ينتقل لمرحلة نهاية الخسوف الجزئي في الساعة 9 و 18 دقيقة و 10 ثوانى وينتهى الخسوف بمرحلة نهاية الخسوف شبه ظلي في الساعة 10 و50 دقيقة و56 ثانية.

من جانبه، أوضح الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد، أن خلال هذا الخسوف سيحجب ظل الأرض25.2 % تقريبا من قرص القمر عند ذروة الخسوف الجزئى ،موضحا ان خسوف القمر يحدث عادة عند اكتمال القمر بدرا، وأن الخسوف القمري الأول الذي حدث في شهر فبراير الماضي كان مرئيا أيضا فى مصر و دول المنطقة العربية.

وأوضح أن عدد كسوفات الشمس وخسوفات القمر لعام 2017 الحالي يبلغ 4 ظواهر: "كسوفان للشمس، وخسوفان للقمر"، موضحًا ان كسوف الشمس، الذي يحدث بأنواعه عندما يكون القمر محاقا "عند ميلاده"، حدث الأول منه في 26 فبراير الماضي، وكان حلقيا ولم ير في مصر فيما يكون الكسوف الشمسي الكلي المرتقب يوم 21 أغسطس المقبل هو الحدث الفلكي الأخير في مجال الكسوفات والخسوفات الذي سيشهده هذا العام.

وأشار لطيف إلى أن الكسوف والخسوف ظاهرتان تتعلق بـ3 أجرام هي الشمس والقمر والأرض، حيث يدور القمر حول الأرض بفلك محدد والأرض تدور مع قمرها في فلك محدد حول الشمس، وعندما يمر القمر أمام الشمس فيحجب ضوئها يعرف هذا بكسوف الشمس، ويكون بشير بقرب ولادة الهلال الجديد.

فيما يحدث خسوف القمر بسبب وقوع الأرض بين الشمس والقمر فتحول الأرض بينهما وتحجب أشعة الشمس عن القمر.