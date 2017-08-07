7 محطات أوصلت مانشستر يونايتد لـ«السوبر الأوروبي»

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نجح مانشستر يونايتد في التأهل للعب على لقب السوبر الأوروبي، وذلك بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، في حملة تطلبت من اليونايتد الرحيل إلى 8 دول أوروبية من أقصى الجنوب في تركيا إلى أقصى الشمال في روسيا.

وسيواجه مانشستر يونايتد نظيره ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء، في السوبر الأوروبي الذي سيقام في مقدونيا، وبدروه استعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أبرز محطات الشياطين الحمر للوصول إلى السوبر كالأتي:

1- أفضل لحظة

بكل تأكيد أتت أفضل لحظة للشياطين الحمر في حملتهم بالدوري الأوروبي في المباراة النهائية على ملعب الأصدقاء في السويد، حيث أظهر نجوم مانشستر يونايتد قوة كبيرة لم يجد شباب أياكس رد عليها، حيث قدم أندير هيريرا مواجهة مميزة للغاية في حماية رباعي خط الدفاع إلى جانب تضييق المساحة بين الدفاع وخط الوسط، كما قدم كل من بول بوجبا وهنريك مخيتاريان مستوى مميز أيضًا وكللا مجهودهما بتسجيل هدفي اليونايتد.

2- أفضل هدف

سجل اللاعب الشاب ماركوس راشفود، أهداف من مهارات فردية مميزة أمام كل من أندرلخت وسيلتا فيجو، كما حطم واين روني خلال تلك البطولة الرقم القياسي كأبرز هداف للفريق في المسابقات الأوروبية، ومع ذلك أتى أفضل هدف في شباك روستوف الروسف في دور الـ16 على ملعب أولد ترافورد.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة منظمة استغرقت 10 ثواني و9 لمسات عندما بين ماتا ومخيتاريان وإبراهيموفيتش لينهيها ماتا في الشبك بعدما بدأ هو بنفسه الهجمة.

3- اللاعب المحوري

استحق أنطونيو فالنسيا أن يكون اللاعب المحوري في حملة مانشستر يونايتد للتتويج باللقب، فاللاعب الإكوادوري الذي وصل إلى اليونايتد في عام 2009 للعب في مركز الجناح، يتمتع بمهارة كبيرة للعب في العديد من المراكز حيث تم الاعتماد عليه في مركز الظهير كثيرًا وبالتالي لم تكن مفاجأة أن سمى بأفضل لاعب في الموسم الماضي من قبل زملاءه "هو لاعب يشكل خطورة كبيرة عند التقدم إلى الأمام ومع ذلك يتمتع بصلابة دفاعية كبيرة"، مايكل كاريك.

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4- نجم في الظل

احتاج مروان فيلايني للكثير من الوقت لكسب ثقة جمهور الأولد ترافورد، حيث سجل اللاعب البلجيكي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية الموسم الماضي أمام هال سيتي إلى جانب تسجيله في نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام سيلتا فيجو، وأظهر مروان فيلايني جودته في المباراة النهائية أمام أياكس عندما تفوق في الثنائيات الهوائية في 15 مناسبة كرقم قياسي في المسابقة.

5- أفضل خصم

من الأمور الممتعة في مشاهدة مباريات مانشستر يونايتد الموسم في الدوري الأوروبي هو مشاهدة فرق ولاعبين آخرين يلعبون في أعلى المستويات بعيدًا عن دوري أبطال أوروبا، وبدوره قدم سيلتا فيجو الإسباني مستوى مميز للغاية في ملعب الأولد ترافورد بقيادة متوسط الميدان التشيلي بابلو هيرنانديز كما ظهر يوري تيليمانز لاعب موناكو الحالي بشكل مميز أيضًا في زيارة أندرلخت للأولد ترافورد.

6- لاعب يستحق المتابعة

لعب ماركوس راشفورد دورًا كبيرًا في قيادة مانشستر يونايتد للتتويج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي بفضل هدفيه في شباك كل من أندرلخت وسيلتا فيجو، ومن المنتظر أن يواصل اللاعب الشاب تطوره في الموسم الجديد بداية من السوبر الأوروبي.

7- الموسم الجديد

نجح مورينيو في موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، في الظفر بلقبي كأس الرابطة والدوري الأوروبي، وسيحاول المدرب البرتغالي البالغ من العمر 54 عامًا إلى ضمان مركز متقدم في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد احتلاله المركز السادس الموسم الماضي.

وسيكون التحدي الأكبر لمورينيو المشاركة بصورة مميزة في دوري أبطال أوروبا، بعدما وصل الفريق مرتين فقط للدور ربع النهائي في آخر 7 أعوام، وسيكون من المثير مشاهدة تطور مستوى بول بوجبا في موسمه الثاني مع الفريق.