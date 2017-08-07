الداخلية السعودية: 3 مطلوبين سلموا أنفسهم للجهات الأمنية

الرياض - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الإثنين، تسليم 3 مطلوبين أنفسهم للجهات الأمنية من قائمة الـ23 مطلوبًا المعلن عنهم منذ 2012.

وأوضحت الوزارة - حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية - أن الثلاثة الذين بادروا بتسليم أنفسهم هم: محمد عيسى اللباد (سعودي الجنسية)، ورمزي محمد جمال (سعودي الجنسية)، وعلي حسن آل زايد (سعودي الجنسية).

وأشارت إلى أنه سيتم أخذ مبادرتهم بتسليم أنفسهم في الإعتبار، ومعاملتهم وفق الأنظمة المرعية بالمملكة، مضيفة: "نعلن ذلك لنجدد الدعوة لكافة المطلوبين للجهات الأمنية ممن سبق الإعلان عنهم إلى المبادرة بتسليم أنفسهم".

وحذرت الداخلية السعودية كل من يؤوي أو يتستر على المطلوبين أو يوفر لهم أي نوع من المساندة من مغبة الوقوع تحت طائلة المسؤولية.

ولم يبق في القائمة من المطلوبين الـ23 سوى 3 مطلوبين هم: سلمان علي آل فرج، وفاضل حسن الصفواني، ومحمد حسن آل زايد.

وجاءت الأسماء المدرجة على القائمتين الـ23 و9 بحسب ما صرحت به وزارة الداخلية في أوقات متفاوتة من تهم وتجاوزات، تمثلت في التجمعات الغوغائية وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، وإطلاق النار العشوائي على المواطنين ورجال الأمن، تنفيذًا لأجندات خارجية، وحيازة المتفجرات واستخدامها.