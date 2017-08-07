الأربعاء المقبل.. الإمارات تحتفل باليوم العالمي للشباب
الأربعاء المقبل.. الإمارات تحتفل باليوم العالمي للشباب
06:23 م الإثنين 07 أغسطس 2017
الإمارات تحتفل باليوم العالمي للشباب
دبي - (أ ش أ):
تنظم الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الإماراتية، الأربعاء المقبل، في دبي الاحتفالية الرسمية لدولة الإمارات باليوم العالمي للشباب الذي يقام تحت شعار "الشباب وبناء السلام"، برعاية الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة رئيس الهيئة.
ويتضمن برنامج الاحتفالية عرض مادة فيلمية عن اليوم العالمي للشباب وما حققه شباب الإمارات من إنجازات بكافة المجالات التي تتوافق مع شعار الاحتفالات، كما ستشهد الاحتفالية تنظيم جلسة حوارية حول ما يقدمه القطاع الخاص والحكومي للشباب.
وتأتي الاحتفالية التي تنظمها "الشباب والرياضة" سنويا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدولة الإمارات وبشراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للشباب وهيئة كهرباء ومياه دبي التي ستنظم معرضًا مصاحبًا على هامش الاحتفالية يعرف بدور مجلس شباب "ديوا" وما يقدمه من برامج وفعاليات تزامنا مع البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية "صيف بلادي".
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