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إيران:اعتقال 27 داعشيا من بينهم 10 خارج حدود البلاد

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مصراوي Masrawy

إيران:اعتقال 27 داعشيا من بينهم 10 خارج حدود البلاد

06:21 م الإثنين 07 أغسطس 2017

إيران:اعتقال 27 داعشيا من بينهم 10 خارج حدود البلاد

اعتقال 27 داعشيا من بينهم 10 خارج حدود البلاد

طهران - (د ب أ)

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية، اليوم الإثنين، عن اعتقال 27 عنصراً من تنظيم داعش الإرهابي، من بينهم 10خارج حدود البلاد.

وفي بيان صادر، اليوم الإثنين، قالت وزارة الأمن " تمكن رجال الأمن من اعتقال مجموعة إرهابية ترتبط بتنظيم داعش والتي حاولت أن تنفذ عمليات إرهابية في المحافظات الرئيسية والمدن الدينية في البلاد"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وأضاف البيان "إن العمليات التي جرت بالتنسيق مع إحد الأجهزة الأمنية في المنطقة أسفرت عن اعتقال هذه المجموعة الإرهابية وضبط عدد من قطع الأسلحة الحربية".

ولفت البيان إلي أن الإرهابيين حاولوا إدخال الأسلحة إلي البلاد، مشيراً إلي اعتقال 10 عناصر في مواقعها خارج الحدود و17 آخرين داخل البلاد.

وتابع أن خمسة من هؤلاء الإرهابيين حاولوا تنفيذ عمليات داخل البلاد، فيما حاول الآخرون لعب دور الدعم والإسناد للمجموعة.

يذكر أن تنظيم داعش اعلن مسؤوليته عن الهجومين على ضريح الخميني ومجلس الشورى الإيراني(البرلمان) الإيراني، واسفرا عن قتل 12 شخصا في هجومين منفصلين بالعاصمة الإيرانية طهران في شهر يونيو الماضي.

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