مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج اللاجئين اليمنيين في جيبوتي

الرياض - (أ ش أ):

قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة جيبوتي عبدالعزيز الداود إن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تكفل بعلاج اللاجئين اليمنيين في مخيم "أبخ" بمحافظة أبخ في شمال جيبوتي، وقام بإنشاء وتهيئة وتشغيل عيادات طبية بالمخيم، بسعة استقبال 1000 حالة طبية شهريا، وتقديم الرعاية لهم ومرافقيهم حتى عودتهم إلى بلادهم سالمين.

وأضاف داود ـ في تصريح، الإثنين ـ أن عدد المستفيدين من العيادات بلغ أكثر من 2000 لاجئ يمني، وأن المركز وفر مياه صالحة للشرب للاجئين بالمحافظة، ووقع عقد بناء 300 وحدة سكنية مقاومة لدرجات الحرارة المرتفعة بالإضافة إلى بناء مدرسة ومسجد.