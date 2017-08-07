بعثة المساعدات الإماراتية تبدأ مهامها في الصومال

أبوظبي - (أ ش أ):

بدأت بعثة المساعدات الإماراتية "العطاء لزايد الخير"، الإثنين، مهامها الإنسانية التشخيصية والعلاجية والوقائية للفئات المستحقة للعلاج من الأطفال والمسنين في القرى الصومالية، بإقامة عيادات متنقلة ومستشفى متحرك في إطار حملة العطاء المليونية وتحت شعار "العطاء سعادة".

وتعكس هذه المهام الإنسانية لفريق متطوعي الإمارات عمق العلاقات التي تربط البلدين، وتعزز العمل التطوعي المشترك بين الكوادر الطبية الإماراتية والصومالية، وتمكينها من المشاركة في علاج الحالات المرضية وتوفير البرامج العلاجية للمرضى في نموذج مميز للعطاء الإنساني.

وأشار عضو مجلس أمناء مبادرة "زايد العطاء" الأمين العام لمؤسسة بيت الشارقة الخيري سلطان الخيال إلى أن المهام الإنسانية للفريق الطبي تهدف إلى تقديم العلاج الطبي والوقائي للمرضى، خاصة للأطفال من ذوي الأسر محدودة الدخل.

من جانبه، أعرب المسؤولون في وزارة الصحة الصومالية عن تقديرهم لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على المبادرات الإنسانية التي تنفذها لعلاج المرضى في مختلف أنحاء العالم.