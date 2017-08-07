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إحالة المتهم بقتل سائحين ألمان بالغردقة لمستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يومًا

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مصراوي Masrawy

إحالة المتهم بقتل سائحين ألمان بالغردقة لمستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يومًا

06:01 م الإثنين 07 أغسطس 2017

إحالة المتهم بقتل سائحين ألمان بالغردقة لمستشفى الأمراض العقلية لمدة 45 يومًا

كتب – صابر المحلاوي:

صرح المحامي الحقوقي خالد المصري، وعضو اتحاد المحاميين العرب، بأن نيابة أمن الدولة العليا، قررت اليوم الاثنين، إحالة عبد الرحمن شعبان عبد الرحمن، المتهم في واقعة قتل السائحين الألمان، إلى مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، ليكون تحت الملاحظة والكشف الطبي عليه لمدة 45 يوم.

ورحلتّ الأجهزة الأمنية، المتهم في حادث الاعتداء على سائحين بالغردقة لنيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، للتحقيق معه في الحادث الذي أودى بحياة ألمانيتين، وإصابة 4 من جنسيات أخرى.

وأشار المصري، في تصريح خاص لمصراوي، أن المتهم سيتم تجديد حبسه في مقر المستشفى.

فيما تباشر النيابة العامة بالغردقة سماع أقوال 15 شاهدًا من العاملين في الشاطئ محل الواقعة، وشاطئ الفندق المجاور له، وكذلك سماع أقوال المصابين في الواقعة.

وكان قد شهد شاطئ ذهبية بمدينة الغردقة قيام شخص بالتعدي بسكين على 6 سائحين ما أدى إلى مقتل ألمانيتين، وإصابة آخرين من جنسيات مختلفة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمساعدة العاملين بالشاطئ من ضبط المتهم وتسليمه للأمن، كما تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج، وكانت حالتهم مستقرة، كما أكدت مديرة الشئون الصحية بالبحر الأحمر الدكتورة نجلاء شطا.

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