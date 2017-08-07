محجر ومجزر آلي لتربية 6 آلاف رأس ماشية مستوردة بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

استقبلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، حسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمستوردي ومربي الماشية والإبل، لبحث إقامة مشروع استثماري عبارة عن محجر بيطري ومجزر آلي.

وسيقام المشروع على مساحة 10 أفدنة بوادي النطرون، ويستوعب 6 آلاف رأس ماشية مستوردة من أوروبا والبرازيل للتربية والتسمين، برأس مال 90 مليون جنيه، ويوفر 150 فرصة عمل ثابتة، بالإضافة إلى فرص العمل غير مباشرة لأبناء المحافظة.

ووجهت المحافظ، بتذليل العقبات التي تعترض مثل هذه المشروعات الاستثمارية، التي تعمل على زيادة المعروض وسد العجز من منتجات اللحوم وتوفيرها بالأسعار الاقتصادية للمواطنين، كما وجهت بضرورة الاستفادة المستقبلية من المشروع بالتوسع في فتح منافذ بيع لتلك اللحوم بالمدن والمراكز والقرى.