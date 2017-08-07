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موانئ البحر الأحمر تبحث التخلص الآمن من مخلفات السفن

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مصراوي Masrawy

موانئ البحر الأحمر تبحث التخلص الآمن من مخلفات السفن

06:15 م الإثنين 07 أغسطس 2017

موانئ البحر الأحمر تبحث التخلص الآمن من مخلفات السفن

السويس - حسام الدين أحمد:

عقدت هيئة مواني البحر الأحمر، اليوم الاثنين، اجتماعًا لبحث جمع المخلفات الزيتية والسائلة التي تنتج عن عمليات تشغيل السفن والعبارات والقطع البحرية.

حضر الاجتماع، ممثلو وزارة البيئة والهيئة العامة المصرية للبترول وشركة بتروتريد التابعة لوزارة البترول، وشركات القطاع الخاص التي ترغب في الاستثمار في هذا المجال، ومقاولو الأشغال البحرية لجمع المخلفات الزيتية.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة الموانئ البحر الأحمر: إنه جرى خلال الاجتماع بحث كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه الجهات المختلفة وشكاوى مقاولي الأشغال البحرية، حيث جرى الاتفاق على تحديد سعر مناسب للمخلفات البترولية تتماشى مع سعر السوق.

وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية، أن المناقشات تضمنت أعمال النقل والتخلص الآمن من المخلفات لضمان حماية البيئة، مع توفير تنكات تخزين بمساحات تتوافق مع كميات الزيوت المتداولة بالميناء.

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