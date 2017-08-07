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لخلاف على الحساب.. صاحب مطعم يقطع إصبعي "زبون" بالشرقية

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مصراوي Masrawy

لخلاف على الحساب.. صاحب مطعم يقطع إصبعي "زبون" بالشرقية

06:10 م الإثنين 07 أغسطس 2017

مديرية أمن الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب عاطل، ببتر في إصبعيه الإبهام والسبابة، اليوم الاثنين، على يد صاحب مطعم، بسبب خلافات على قيمة وجبة الإفطار بالمطعم بناحية "الأسدية" التابعة لدائرة مركز أبو حماد، بمحافظة الشرقية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول المدعو "يسري.ج.م.س" 50 عامًا، عاطل، مُقيم بناحية "الأسدية"، التابعة لدائرة مركز أبو حماد، إلى مستشفى أبو حماد المركزي، مصابًا ببتر بإصبعيه الإبهام والسبابة، وجروح متفرقة بالجسم، واشتباه فيما بعد الارتجاج.

وبسؤال شقيق المصاب، اتهم المدعو "محمد.ح.م.م.ع"، 26 عامًا، صاحب مطعم بذات الناحية، بالتعدي على شقيقه وإصابته بسلاح أبيض "سنجة"، بسبب خلاف على قيمة وجبة الإفطار التي تناولها شقيقه بالمطعم.

ونجح ضباط مباحث المركز، في إلقاء القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

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