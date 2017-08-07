الداخلية التونسية: إحباط ٧٢ عملية تهريب خلال أسبوع
الداخلية التونسية: إحباط ٧٢ عملية تهريب خلال أسبوع
06:08 م الإثنين 07 أغسطس 2017
الحرس الوطني التونسي
تونس - (أ ش أ):
تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي، خلال الفترة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس الجاري، من إحباط 72 عملية تهريب قدرت القيمة المالية الإجمالية للبضائع المحجوزة فيها بـ2 مليون و787 ألف و352 دينار.
وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية التونسية، الإثنين، أن قوات الأمن ألقت القبض على 979 شخصا كانوا مطلوبين، كما ألقت القبض على عنصرين تكفيريين كان يتم البحث عنهما بسبب الانتماء إلى تنظيم إرهابي، و9 عناصر أخرى يشتبه في انضمامها إلى تنظيم إرهابي.
وضيطت وحدات الحرس الوطني في نفس الفترة 81 سيّارة وشاحنة، و6 بنادق صيد و43 خرطوشة من مختلف العيارات.
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