نائب في طلب إحاطة ضد وزير الصحة: "دخول المستشفيات الحكومية بقى بواسطة" 06:14 م الإثنين 07 أغسطس 2017

النائب عصام فاروق عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:أكد النائب عصام فاروق، عضو مجلس النواب عن دائرة مصر القديمة والمنيل، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن الدولة تواجه أزمة حقيقية في المستشفيات الحكومية، واصفًا العلاج بـ"أنه أصبح حكرًا على الأغنياء".وقال النائب: "الفقراء يعانون أشد المعاناة عند دخول أي مستشفى حكومي"، متسائلاً نريد أن نعرف من وزير الصحة أين يذهب المريض الفقير بعد أن ترفض المستشفيات الحكومية استقباله؟وأشار فاروق، في بيان له اليوم الاثنين، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة عن سبب فشل الوزارة في تطوير المستشفيات الحكومية، وعدم استقبالها آلاف الحالات المريضة غير القادرة، مؤكدا أن دخول المستشفيات الحكومية الآن يحتاج واسطة من مسئول أو نائب.وشدد نائب مصر القديمة والمنيل، على ضرورة وضع استراتيجية واضحة من الحكومة لمواجهة أزمات قطاع الصحة في مصر، والتي ضحيتها المواطن الفقير الذي اصبح العلاج حلمه له رغم أن الدستور نص أنه حق لجميع المصريين.وطالب "فاروق"، التعامل مع ملف الصحة بكل جدية ومضاعفة الميزانية الخاصة بالصحة، بخلاف منظومة متكاملة من الوزارة لتواكب الزيادة السكنية ومواجهة الكوارث التي تحدث داخل المستشفيات الحكومية.

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