«المؤتمر» يعلن دعم السيسي لفترة رئاسية ثانية

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قال رئيس حزب المؤتمر، الربان عمر صميدة، إن الحزب قرر عدم الدفع بمرشح للمنافسة في انتخابات الرئاسة المقبلة، بعد الدراسة واستطلاع آراء قواعد الحزب، معلنا تأييد حزبه وتجديد الثقة في الرئيس السيسي ومطالبته بالترشح لفترة رئاسية جديدة، بعد أيام قليلة من إعلان حزب المصريين الأحرار برئاسة دكتور عصام خليل دعم السيسي لفترة رئاسية ثانية.

وأضاف صميدة خلال المؤتمر الذي عقده الحزب، اليوم، الإثنين، أن الحزب سينظم حملة على مستوى الجمهورية بالتنسيق بين الأمانات الرئيسية والفرعية لدعم تجديد الثقة في الرئيس السيسي لفترة جديدة، من خلال الترويج لما تم من إنجازات، وتوعية الناس إلى مدى الاحتياج لفترة رئاسية ثانية لاستكمال ما تم البدء فيه من مشروعات.

وأوضح أن الحزب سينظم رحلات شبابية بجميع المحافظات لزيارة للمشاريع والإنجازات التي تمت في هذه الفترة، مضيفا أن «اللى اتعمل في 3 سنين لم يتحقق في 70 سنة».

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وأشار إلى أن الحزب يستهدف رفع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، من خلال تبني أفكار تجعل الناخب يقبل على الاقتراع وألا يأخذ موقفا سلبيا، مطالبا الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن تحدد موعد إجراء الانتخابات أيام عطلات رسمية، مع عدم إجرائها في الإجازات الصيفية، واختيار اللجان في أماكن ذات كثافة عالية يسهل الوصول إليها، وزيادة عدد لجان الاقتراع والعمل على إدخال نظام التصويت الإلكتروني.

وأوضح أنه يجب الترويج لانتخابات المصريين في الخارج وتسهيل الاقتراع، مع استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، وتأمين الجيش والشرطة للانتخابات، بالإضافة إلى محاولة عدم التقييد بالموطن الانتخابي للناخب وفتح كل الدوائر أمام الناخبين، مما يزيد من نسب الاقتراع.