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برلماني: دخول المستشفيات الحكومية أصبح بـ«الواسطة»

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برلماني: دخول المستشفيات الحكومية أصبح بـ«الواسطة» برلماني: دخول المستشفيات الحكومية أصبح بـ«الواسطة»

التحرير

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قال النائب عصام فاروق، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن دائرة القديمة والمنيل، إن الدولة تواجه أزمة حقيقية في المستشفيات الحكومية؛ وإن العلاج الآن أصبح حكرا على الأغنياء، والفقراء يعانون أشد المعاناة عند دخول أي مستشفى حكومي.

وتساءل فاروق، اليوم، الإثنين: «نريد أن نعرف من وزير الصحة أين يذهب المريض الفقير بعد أن ترفض المستشفيات الحكومية استقباله؟».

وأعلن النائب أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور أحمد عماد وزير الصحة عن سبب فشل الوزارة في تطوير المستشفيات الحكومية، وعدم استقبالها ألوف الحالات من المرضى غير القادرين، مؤكدا أن دخول المستشفيات الحكومية للعلاج أصبح يحتاج إلى واسطة من مسؤول أو نائب.

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وشدد نائب مصر القديمة والمنيل، على ضرورة وضع استراتيجية واضحة من لمواجهة الأزمات التي تلاحق قطاع الصحة في مصر، التي يذهب ضحيتها المواطن الفقير، الذي أصبح العلاج حلما بالنسبة إليه، رغم أن الدستور نص على أن العلاج حق لجميع المصريين.

وطالب فاروق بضرورة التعامل مع ملف الصحة بكل جدية ومضاعفة الميزانية الخاصة بالصحة، ووضع منظومة متكاملة من الوزارة لتواكب الزيادة السكنية ومواجهة الكوارث التي تحدث داخل المستشفيات الحكومية. 

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التحرير

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