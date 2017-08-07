«دعم مصر»: لم نناقش مقترح مد فترة الدورة الرئاسية لـ6 سنوات

التحرير

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نفت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، ‏مناقشة الائتلاف خلال الاجتماع الأخير مقترح تعديل الدستور لمد فترة الدورة الرئاسية من ٤ سنوات إلى ٦ سنوات.

وأضافت عازر لـ«التحرير»، أنه «ليس وقته الآن تعديل الدستور»، مشددة على ضرورة أن يختبر الدستور لفترة طويلة أولا ويطبق في الشارع لكي يتم الحكم عليه، بأنه يحتاج إلى تعديل مادة واحدة أو أكثر أو لا يحتاج من أساسه، ولا بد من احترام الدستور.

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وأوضحت أنها كانت تتمنى أن تصبح مدة الدورة الرئاسية 5 سنوات مثل البرلمان، ولكن الدستور نص على 4 سنوات فقط، لافتة إلى أن المكتب الفني للائتلاف، يتلقى أفكار النواب بمشروعات القوانين الآن لكي يتم تقديمها خلال أجندته التشريعية في دور الانعقاد الثالث للمجلس، وعلى رأسها مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، متوقعة أن تجرى الانتخابات المحلية بعد الانتخابات الرئاسية.