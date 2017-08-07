هيكل: توقعنا تحسن الأمور بعد رحيل أوباما وتبين «إننا لسه ماشيين على قديمه»

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أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن الوفد البرلماني الذي اجتمع مع القائم بأعمال السفير الأمريكي، توماس جولد برجر، بمقر مجلس النواب، أبلغه اعتراض مصر الشديد على البيانات التحذيرية التي يتم إصدارها من الولايات المتحدة بشأن زيارة مصر.

وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بعد اللقاء، إلى أن هناك تحسنا في العلاقات بين البلدين مع الإدارة الأمريكية الجديدة، المتمثلة في الرئيس دونالد ترامب، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي له عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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وقال إن مصر كان لديها تحفظ على إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مضيفا «وتوقعنا تحسن الأمور بعد رحيله، ولكننا فوجئنا بعد صدور التحذير الأخير بأننا لسه ماشيين على قديمه».