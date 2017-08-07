أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

هيكل: توقعنا تحسن الأمور بعد رحيل أوباما وتبين «إننا لسه ماشيين على قديمه»

Google+ Print
هيكل: توقعنا تحسن الأمور بعد رحيل أوباما وتبين «إننا لسه ماشيين على قديمه» هيكل: توقعنا تحسن الأمور بعد رحيل أوباما وتبين «إننا لسه ماشيين على قديمه»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، أن الوفد البرلماني الذي اجتمع مع القائم بأعمال السفير الأمريكي، توماس جولد برجر، بمقر مجلس النواب، أبلغه اعتراض الشديد على البيانات التحذيرية التي يتم إصدارها من الولايات المتحدة بشأن زيارة مصر.

وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بعد اللقاء، إلى أن هناك تحسنا في العلاقات بين البلدين مع الإدارة الأمريكية الجديدة، المتمثلة في الرئيس دونالد ، خاصة بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح له عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

شاهد أيضا

وقال إن مصر كان لديها تحفظ على إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مضيفا «وتوقعنا تحسن الأمور بعد رحيله، ولكننا فوجئنا بعد صدور التحذير الأخير بأننا لسه ماشيين على قديمه».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية