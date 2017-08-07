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المتحف المصري الكبير يستقبل 33 قطعة أثرية جديدة

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المتحف المصري الكبير يستقبل 33 قطعة أثرية جديدة المتحف المصري الكبير يستقبل 33 قطعة أثرية جديدة

التحرير

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استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية ثلاث وثلاثون قطعة أثرية تم نقلهم من مخزن آثار أحمد فخري بالهرم، وذلك في إطار خطة وزارة الآثار لنقل عدد من القطع الأثرية من مختلف المخازن والمتاحف المصرية إلى المتحف تمهيدًا للافتتاح الجزئي له في أبريل المقبل.

نقل القطع إلى المتحف المصري الكبير

وأوضح طارق توفيق المشرف العام على المتحف المصري الكبير، أن القطع عبارة عن ثلاث أعمدة أثرية من الحجر الجيري خاصة بالملك "جد كا رع إسيسي" أحد ملوك الأسرة الخامسة بالدولة القديمة بالإضافة إلى ثلاثين قطعة من البلوكات الحجرية المكونة للجدار الغربي لمعبد الوادي الخاص بالملك "سنفرو" مؤسس الأسرة الرابعة، والتى تم تجميعها وحفظها بالمخزن في عام 1960، ومن أبرزها الجزء السفلى المنقوش من الجدار.

القطع المنقولة

وحفر على هذه البلوكات مناظر بالنقش البارز تصور مجموعة من السيدات حاملات القرابين وهن يقمن بأداء الطقوس الدينية داخل المعبد متجهين ناحية الملك مرتدين ملابس ضيقة ومضمومي القدمين كما هو المعتاد فى معابد عصر الدولة القديمة، ويوجد أمام السيدات خرطوش باسم الملك سنفرو.

ومن جانبها قالت اكيكو نيشاساكا نائب مدير المشروع من الجانب الياباني، أن عملية النقل تمت ضمن المشروع المصري الياباني لنقل 71 قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" ليدخلوا ضمن سيناريو العرض المتحفي للمتحف عند افتتاحه.

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القطع المنقولة 2

وأشارت إلى أنه في إطار هذا المشروع تم نقل عدد من القطع الأثرية الخاصة بالملك توت عنخ آمون من بينها أحد الأسِرة الخاصة به وأحد عجلاته الحربية، بالإضافة إلى ثلاث قطع نسيج، وقطعتين من اللوحات الطينية للملك سنفرو.

وأكّد عيسى زيدان مدير عام الترميم الأولي ونقل الآثار الثقيلة بالمتحف المصري الكبير، أن فريق الترميم إتبع كافة الطرق العلمية في عملية الفك والتركيب والنقل مستخدمًا أحدث الأجهزة والطرق العلمية بعمل الدراسات اللازم من فحوصات وتقارير قبل فك ونقل الجدار الغربي.

وتم فصل كل قطعة على حدى وتسجيلها ثم تغليفها ووضعها داخل صناديق خاصة كل حسب طبيعته وحجمه، حيث تراوحت أحجامهم بين 300 كجم و 1700 كجم باستخدام الروافع والصبانات الحريرية ثم وضعها على قواعد خشبية لتدعيمها أثناء النقل.

 

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التحرير

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