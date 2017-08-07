صلاح فوزي: يجوز الطعن على قرارات «الوطنية للانتخابات» (فيديو)

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قال صلاح فوزي، عضو اللجنة اللعليا للاصلاح التشريعي، إن إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارًا بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي من سلطاته الدستورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «أون لايف»، أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية، من 10 أعضاء ينتدبون بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف وونواب مجلس الدورلة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات القضائية، ثم يلحق ذلك قرار من الرئيس بتعيينهم.

وتابع فوزي، أن قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ونتائجها يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، على أن يتم الفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ الطعن حتى تتسارع الإجراءات.

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وأكد فوزي أن اللجنة مسئولة عن إدارة العملية الانتخابية بدءًا من إعداد قواعد البيانات وتحديثها، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي، وتحديد الدوائر الانتخابية.

وذكر فوزي أن اللجنة تختص أيضًا بتيسير إجراءات انتخاب المصريين في الخارج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وستتولى أيضًا إجراءات عمليتي الاقتراع والفرز.