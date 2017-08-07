أخبار عاجلة

التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية" -
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة -
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر -
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس -
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو) -
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صلاح فوزي: يجوز الطعن على قرارات «الوطنية للانتخابات» (فيديو)

Google+ Print
صلاح فوزي: يجوز الطعن على قرارات «الوطنية للانتخابات» (فيديو) صلاح فوزي: يجوز الطعن على قرارات «الوطنية للانتخابات» (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال صلاح فوزي، عضو اللجنة اللعليا للاصلاح التشريعي، إن إصدار رئيس الجمهورية عبد الفتاح ، قرارًا بقانون لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، يأتي من سلطاته الدستورية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع  قناة «أون لايف»، أنه سيتم تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية، من 10 أعضاء ينتدبون بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف وونواب مجلس الدورلة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة للجهات القضائية، ثم يلحق ذلك قرار من الرئيس بتعيينهم.

وتابع فوزي، أن قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية ونتائجها يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، على أن يتم الفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ الطعن حتى تتسارع الإجراءات.

شاهد أيضا

وأكد فوزي أن اللجنة مسئولة عن إدارة العملية الانتخابية بدءًا من إعداد قواعد البيانات وتحديثها، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والانفاق الانتخابي، وتحديد الدوائر الانتخابية.

وذكر فوزي أن اللجنة تختص أيضًا بتيسير إجراءات انتخاب المصريين في الخارج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وستتولى أيضًا إجراءات عمليتي الاقتراع والفرز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب

رحيل زعيم اليسار.. ناطح الرؤساء وآمن بالسيسي وكره الإخوان لهذا السبب