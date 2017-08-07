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تغيير 3 رؤساء مباحث في حركة داخلية بمديرية أمن أسيوط

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تغيير 3 رؤساء مباحث في حركة داخلية بمديرية أمن أسيوط تغيير 3 رؤساء مباحث في حركة داخلية بمديرية أمن أسيوط

التحرير

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كتب - محمد ممدوح

أجرت مديرية أمن أسيوط حركة تنقل داخلية لعدد من رؤساء المباحث، وقال مصدر مسؤول في المديرية، إن الحركة شملت تغيير 3 رؤساء مباحث فقط.

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وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ"التحرير"، اليوم الإثنين، أنه تم تغيير رئيس مباحث القوصية الرائد محمد عبد الكريم ونقله إلى وحدة التهرب الضريبى، وتولى المقدم محمد سيف رئاسة المباحث، وتم نقل المقدم أحمد حربى رئيس قسم شرطة أبوتيج إلى إدارة مكافحة المخدرات، وتعيين الرائد أحمد على بدلا منه، ونقل المقدم أحمد نظيم رئيس مباحث قسم أول إلى رئيس قسم التحريات بالمديرية وتعيين الرائد محمد عطية بدلا منه.

 

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التحرير

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