أهالي البحيرة يشيعون جثمان شهيد الإرهاب "محمد شرمانة"

البحيرة - أحمد نصرة:

شيع أهالي منطقة الحمرا الطرح، التابعة لمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، جثمان مجند "محمد صلاح شرمانة"، والذي استُشهد صباح اليوم داخل المستشفى العسكري، متأثرًا بإصابته في حادث إرهابي بالعريش منذ أسبوع.

وردد المشاركون في الجنازة الهتافات المنددة بالإرهاب ومنها: "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله.. الإرهاب عدو الله"، وطالبوا بالقصاص لشهداء الوطن، في حضور قيادات المنطقة الشمالية والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة كفر الدوار، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.