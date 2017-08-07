توفير فرص عمل لخريجي جامعة المنصورة بكبرى شركات صناعة السيراميك

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن المهندس حسام السلاب، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في صناعة السيراميك بمصر، تدريب وتأهيل 50 طالبًا من طلاب جامعة المنصورة على سوق العمل الفعلي، وتوظيفهم في بعض التخصصات بالمصانع.

وأضاف السلاب أن الشركة ستعمل على توفير فرص عمل لطلاب كلية الهندسة، قسم الميكانيكا، الميكا ترونك، الكهرباء، وكلية الفنون الجميلة وقسم الكيمياء بكلية العلوم وخريجي كلية التجارة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، المهندس حسام السلاب، اليوم الإثنين، لتفعيل توصيات المؤتمر الدولي الثالث عشر للكيمياء ودورها في التنمية وتفعيل التعاون مع الجهات الصناعية الكبرى لتدريب وتأهيل الخريجين من الكليات المختلفة لسوق العمل وايجاد فرص عمل مميزة، بحضور الدكتورة نجوى نوار، رئيس قسم الكيمياء، والدكتور ممدوح عبد المجيب، أستاذ قسم الكيمياء ومدير وحدة الجودة بكلية العلوم.