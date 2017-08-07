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لخلوه من أكياس الدم.. اعتصام مواطن بمستشفى بسيون

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مصراوي Masrawy

لخلوه من أكياس الدم.. اعتصام مواطن بمستشفى بسيون

05:46 م الإثنين 07 أغسطس 2017

لخلوه من أكياس الدم.. اعتصام مواطن بمستشفى بسيون

الغربية - مروة شاهين:

دخل مواطن في اعتصام مفتوح بمستشفى بسيون المركزي، احتجاجًا على عدم وجود أكياس دم تطلبتها حالة والده الصحية.

وقال رمضان إبراهيم الهباب إن والده مصابًا بنزيف منذ 3 أيام، وموجود بقسم العناية في مستشفى بسيون، موضحًا أن الأطباء أبلغوه بأن نسبة الأنيميا في جسد والده وصلت إلى 3%، ويحتاج إلى 3 أكياس دم (فصيلة A سالب)، متهمًا أطباء المستشفى بتجاهل حالة والده، على حد قوله.

وفي السياق، كشف مصدر ببنك الدم أن الأزمة تكمن في مراكز التخزين بالمستشفيات التي تعمل تحت إشراف مديرية الصحة، وذلك على عكس الأوضاع ببنك الرئيسي الذي يعمل تحت إشراف المركز القومي لخدمات نقل الدم.

وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن مراكز المحافظة لها حصة أكياس تتسلمها من البنك الرئيسي بطنطا، مضيفًا أن بعض هذه الحصص يتلف لعدم وجود ثلاجات حفظ بالمستشفيات، بسبب الإهمال الطبي والإدارتي، على حد قوله.

من جانبه، قال الدكتور علي عبد العاطي مدير مستشفى بسيون المركزي، ان المستشفى يعاني عجزًا في أكياس الدم، يتم التعامل معه مؤقتًا بتحويل المرضى إلى بنك الدم، مضيفًا: "هذا هو حال معظم المستشفيات".

وعن حالة والد المواطن المعتصم بالمستشفى، أكد مدير مستشفى بسيون أن المواطن هو من تعنت برفض اصطحاب والده إلى بنك الدم في مدينة طنطا، مطالبًا المستشفى بالتدخل لتوفير الدم المطلوب.​

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