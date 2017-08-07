بالصور.. إزالة 17 تعدٍّ على أراضٍ زراعية بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، إزالة 17 حالة تعد على أراض زراعية بناحية قرية أولاد عزاز، بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية فورًا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

وأوضح اللواء محمد الملثم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، أن الوحدة المحلية نفذت حملة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، وبمشاركة عمال ومعدات الوحدة المحلية لإزالة تلك المخالفات.