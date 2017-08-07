طارق يحيى يكشف لـ«التحرير» حقيقة حواره الذي أثار غضب جماهير الزمالك

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كشف طارق يحيى المدير الفني للزمالك، عن حقيقة ظهوره مساء اليوم في برنامج ملعب الشاطر علي قناة المحور، وهو الأمر الذي أثار موجه غضب عارمة بين جماهير القلعة البيضاء، فور علمها بذلك خاصة أن الفريق سيلتقي غدًا مع نظيره المصري البورسعيدي في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وقال يحيى في تصريح خاص لـ «للتحرير» أن ظهوره في البرنامج سيكون مسجلا بعد أن انتهى من تصوير الحلقة منذ أكثر من أسبوع.

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وأضاف المدير الفني للزمالك أنه في معسكر مغلق مع الفريق في مدينة برج العرب، استعدادًا لمباراة المصري، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء في الدور قبل النهائي من كأس مصر، مشددًا على أن مغادرته المعسكر أمر غير صحيح لأن تركيزه الحالي مع الفريق.