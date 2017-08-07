أبرزهم الشيخ وجمعة.. 4 لاعبين نالوا رضا كوبر في المنتخب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

لا صوت يعلو في منتخب مصر، على صوت مباراتي أوغندا المقبلتين، ضمن تصفيات بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا 2018، حيث تمثلان أهمية كبيرة للمنتخب، خاصة وأن الفوز بهما أو على الأقل حصد 4 نقاط فقط منهما سيجعل الفراعنة على بُعد خطوة واحدة من التأهل إلى بطولة كأس العالم لأول مرة منذ 27 عامًا.

الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، بدأ ترتيب أوراقه ومناقشة اختيارات اللاعبين في المباراتين القادمتين، المقرر لهما 31 أغسطس الجاري و6 سبتمبر، ورغم اعتماد كوبر على بعض الأسماء بشكل دائم، إلا أن القائمة قد تشهد وجود ضم بعض الأسماء الغائبة منذ فترة عن التواجد مع المنتخب.

«التحرير» يستعرض أبرز اللاعبين المنتظر انضمامهم لقائمة المنتخب في مباراتي أوغندا كالتالي:

- مؤمن زكريا

أعرب كوبر عن إعجابه بمؤمن زكريا بعد التزامه التكتيكي داخل الملعب وآداء الدور الدفاعي والهجومي بنفس القوة، فضلًا عن ظهوره بشكل جيد مع الأهلي مؤخرًا، وقدرته على اختيار مواقع مؤثرة داخل الصندوق تمكنه من تسجيل أهداف.

- حسام عاشور

يمثل عاشور أحد ركائز طريقة كوبر التي تعتمد على وجود لاعبين ارتكاز أحدهما لاعب مسمار في وسط الملعب، ويمثل عاشور اللاعب الأنسب لهذا الدور في ظل غياب إبراهيم صلاح عن مستواه المعروف عنه مع الزمالك.

- أحمد الشيخ

شاهد أيضا

بعد مستواه المتميز مع المقاصة الموسم الماضي، يتوقع جهاز المنتخب أن يواصل اللاعب على نفس المستوى مع الاهلي، خاصة وأن كوبر يرى فيه أحد البدائل القادرة على آداء دور عبدالله السعيد في الملعب.

- صالح جمعة

قدم جمعة مستوى رائع مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، كما أنه يُجيد اللعب في المركز 10، أو لاعب ارتكاز مساند حسب ظروف المباريات التي يخوضها المنتخب، وهو ما يعطي الجهاز الفني أكثر من حل مميز.

اللاعبون المغضوب عليهم

يأتي على رأس اللاعبين المغضوب عليهم في المنتخب، حسام غالي، لاعب الأهلي، والذي سبق وأكد الجهاز الفني عدم رغبته في ضمه.

أما ثاني اللاعبين المغضوب عليهم هو باسم مرسي مهاجم الزمالك، والذي لم يبتعد عن مستواه فقط وإنما تركيزه أيضًا، حيث إنه انجرف مؤخرًا وراء طريق المشاكل والأزمات المتكررة مع زملاؤه أو لاعبي المنافس أو حتى الحكام.

ويمثل عمرو وردة، لاعب باوك اليوناني السابق أحد المهددين بالخروج من حسابات جهاز المنتخب خاصة بعدما فسخ عقده مع ناديه وأصبح بعيدًا عن المشاركة في المباريات في الفترة الحالية.

يعد وليد سليمان ثالث اللاعبين المغضوب عليهم، لعد اقتناع الجهاز الفني به، خاصة وأنه يشغل مركز الجناح الأيمن وهو نفس مركز محمد صلاح، والذي يقدم مستويات رائع مع ليفربول الإنجليزي في المباريات التحضيرية للموسم الجديد.