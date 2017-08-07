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التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد
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الجمعة 18 أغسطس 2017 01:42 صباحاً
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد
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الجمعة 18 أغسطس 2017 01:24 صباحاً
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه"
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الجمعة 18 أغسطس 2017 01:03 صباحاً
5 متهمين بالتنقيب عن الآثار بالدقهلية: "بنسحب المياه الجوفية"
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الجمعة 18 أغسطس 2017 01:00 صباحاً
كلاسيكو الأرض - أحمد صبري : كريستيانو رونالدو أكثر من خطف الأنظار في ملعب برشلونة
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:55 صباحاً
«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:47 صباحاً
صورة وخبر: برشلونة.. الشرطة تبعد المارة بعد حادث الدهس
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:42 صباحاً
«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:35 صباحاً
رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)
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الجمعة 18 أغسطس 2017 12:35 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف يرد على أنباء غلق المساجد ويكشف خطة الوزارة لعيد الأضحى المبارك
فيديو
Mbc مصر
الاثنين 07 أغسطس 2017 06:02 مساءً
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