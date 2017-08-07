تعاطف مع «عروس» بعد وفاة والدها.. 4 مواقف جعلت «العسيلي» حديث السوشيال ميديا

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يعتبر الفنان محمود العسيلي من أشهر المطربين الشباب على الساحة الفنية الحالية، وبالبرغم من قصر مشواره الفني، إلا أنه اشتهر بالعديد من الإغاني المنفردة، كن أبرزها "مجنونة" و الديو الشهير مع الفنانة بشري "تبات ونبات"، بجانب مشاركته بالتمثيل في العديد من الأعمال الدرامية والسنيمائية.

على الرغم من انتقاد زملائه بالوسط والمواقف الإنسانية، ارتبط اسم "عسيلي" في الفترة الأخيرة بالعديد من المواقف التى جعلته حديث مواقع التواصل الاجتماعي، ونرصد أبرز تلك المواقف خلال التقرير التالى..

«لفتة إنسانية»

في لفتة إنسانية قرر الفنان محمود العسيلي، رد أجره الذي حصل عليه مسبقًا من حفل زفاف كان مقررًا إحياؤه، بعدما فقدت العروس والدها بعد مرور نصف ساعة تقريبًا من بداية الحفل.

وجهت السيدة هالة عبد المتعال والدة العروس الشكر إلى الفنان محمود العسيلي، عبر منشور على صفحتها الشخصية بموقع التواصل بعد هذا الموقف الإنساني، قائلة: "عندما يكون الفنان إنسانًا، عن محمود العسيلي أتحدث، كان مُقدرًا أن يحيي حفل زفاف ابنتي الحبيبة الذي لم يكتمل نظرًا لوفاة زوجي الحبيب بعد مرور نصف ساعة من بداية الفرح".

وتابعت: "رغم حضور العسيلي في الموعد المتفق عليه وانتظاره أكثر من ساعة للاطمئنان وانصرف بعد إلغاء الحفل، قام هذا الفنان برد المبلغ المدفوع مُسبقًا مشاركة لنا في مصابنا الأليم".

هجومه على سامو زين

حالة من الجدل أثارها الفنان سامو زين وذلك بعد تجسيده دور "بلطجي" في مسلسل "طعم الحياة"، وامتد الأمر لتراشق الإلفاظ بينه وبين "العسيلي"، بعدما كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة له حملت سخرية غير مباشرة من سامو زين، حيث قال فيها "نفسي أكتب تويتة عن المغني اللي طلع في دور بلطجي" واختتمها بضحكة ساخرة.

بعدها علق عليها "زين" قائلاً "في أهطل بيقول عن نفسه فنان وهو أراجوز بتلاتة مليم لسه شايف التويتة بتاعته أحب أقولوا إنت أهبل يلا تتكلم عن أستاذك.. خليك بالبزازة بتاعتك مجنونة"، في إشارة إلى الأغنية التي اشتهر من خلالها محمود العسيلي.

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وكانت المفاجأة هي رد العسيلي نفسه على زين، بعدما قام بإعادة نشر تغريدة زين التي سبه فيها، وعلق عليها قائلا "أستاذي ومعلمي.. أنا آسف إن التويتة بتاعتي ضايقت حضرتك وإن شاء الله المسلسل يكسر الدنيا وياخد أحسن #مسلسل_كوميدي السنه دي.. رمضان كريم".

هجومه على «شيرين»

أثار الجدل أيضًا في رأيه بالأزمة التى جمعت "الهضبة" عمرو دياب بـ"شيرين"، من خلال "تويتة" نشرها عبر موقع "تويتر" حيث كتب: "لو المجاري طفحت على قصر تمنه ملايين وبوظت فيه كل حاجة هيبقى القصر دا مالوش لازمة.. بعض المشاهير تربيتهم وجهلهم بيطفحوا على موهبتهم وبينتهوا"، ورأى كثيرون أنه هجوم على النجمة شيرين عبدالوهاب.

بعدها حرص "العسيلى" على توضيح موقفه وأكد في تدوينة أخرى ردًا على متابعيه أنه لم يقصد أي هجوم على شيرين أو إساءة إليها وأنه يتحدث بشكل عام، ورغم التوضيح انهالت التعليقات المؤكدة أن شيرين هي المقصودة.

كليب «فرحة»

بعد طرح كليبه الجديد والذي يحمل أسم "فرحة"، أثار "العسيلي" الكثير من الجدل، حيث تكهن كثيرون أن يكون هناك بعض اللقطات في الكليب من حفل زفافه الحقيقي على زوجته الثانية، الذى تم على أحد الشواطئ في سهل حشيش، وشارك فيه عدد من النجوم، وهو الأمر الذي أكدته بعض التقارير الصحفية بالفعل.