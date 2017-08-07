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مقتل 4 عناصر من الجيش العراقي شمال شرقي بعقوبة

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مصراوي Masrawy

مقتل 4 عناصر من الجيش العراقي شمال شرقي بعقوبة

05:29 م الإثنين 07 أغسطس 2017

مقتل 4 عناصر من الجيش العراقي شمال شرقي بعقوبة

الجيش العراقي

العراق - (د ب أ):

ذكرت الشرطة العراقية، اليوم الاثنين، أن اربعة عناصر من الجيش العراقي لقوا حتفهم خلال هجوم شنه مسلحون مجهولون على مقر للجيش العراقي شمال شرقي بعقوبة، مركز محافظة ديالى /57كم شمال شرقي بغداد.

وقالت مصادر في قيادة شرطة ديالى لوكالة الأنباء الألمانية، إن "مسلحين مجهولين هاجموا اليوم مقر سرية تابعة للجيش العراقي في قرية امام ويس في اطراف قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة، ما أسفر عن مقتل أربعة من منتسبي السرية من بينهم ضابطين برتبة ملازم والاخر نقيب".

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم.

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مصراوي Masrawy

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