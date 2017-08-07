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عزة سليمان: جهات التحقيق تفتقر إلى الخبرة في التعامل مع قضايا التحرش

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مصراوي Masrawy

عزة سليمان: جهات التحقيق تفتقر إلى الخبرة في التعامل مع قضايا التحرش

05:34 م الإثنين 07 أغسطس 2017

عزة سليمان: جهات التحقيق تفتقر إلى الخبرة في التعامل مع قضايا التحرش

كتبت- هاجر حسني:

قالت عزة سليمان، مديرة مركز قضايا المرأة، إن الخطاب الديني والإعلامي في يعاقب الفتاة فقط ويتهمها بالتسبب في التحرش بسبب الملبس أو المظهر.

وأضافت سليمان، خلال اللقاء العام الذي ينظمه المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعنوان "دور المجتمع المدني في مناهضة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة"، أن ثقافة الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة وإلقاء اللوم دائمًا على الفتيات ثقافة دخيلة على المجتمع المصري.

ولفتت إلى أن جهات التحقيق تفتقر إلى الخبرة في التعامل مع قضايا التحرش التي تعتبر قنابل اجتماعية ستنفجر في المستقبل.

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