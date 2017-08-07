ماذا قدم ريال مدريد للوصول إلى نهائي «السوبر الأوروبي»؟

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بدأ ريال مدريد الموسم الماضي حملته لأن يصبح أول فريق يتمكن في الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا، بالتأخر في المباراة الأولى من دور المجموعات على ملعبه البيرنابيو أمام سبورتينج لشبونة بهدف نظيف حتى الدقيقة 89 عندما عادل كريستيانو رونالدو النتيجة قبل أن يحسم ألفارو موراتا المباراة في الوقت بدل الضائع ليبدأ ريال مدريد حكايته التاريخية.

وسيواجه ريال مدريد نظيره مانشستر يونايتد غدًا في مقدونيا في لقاء السوبر الأوروبي، واستعرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أبرز محطات ريال مدريد للوصول إلى السوبر كالأتي:

1- المباراة الأفضل

استحقت مباراة ريال مدريد وليجيا وأرسو في دور المجموعات لقب الأفضل على الرغم من عدم أهميتها الكبيرة، وذلك لانتهاءها بالتعادل الإيجابي بنتيجة (3-3) وشهدت أخطاء دفاعية كبيرة للريال تمكن المهاجمون من علاجها بهدف تعادل كوفاسيتش في الدقائق الأخيرة.

2- أفضل إنجاز

تساءل الكثيرون حول قدرة زين الدين زيدان على تقديم نتائج جيدة مع ريال مدريد، كما فعل في الشهور الستة الأولى له، قبل أن يرد المدرب الفرنسي بثنائية الدوري ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي من 59 عامًا، وأظهر زيدان جودة تكتيكية كبيرة من خلال الاعتماد على تدوير اللاعبين كما حول الخطة من 4-3-3 إلى 4-4-2 عقب إصابة جاريث بيل، وهي الخطة التي مكنت رونالدو من الدخول أكثر إلى العمق وتسجيل الكثير من الأهداف.

3- أفضل هدف

بكل تأكيد هو هدف كاسيميرو في شباك نابولي في ذهاب دور الـ16، وأشار اللاعب البرازيلي عقب تسجيله الهدف بأنه يتدرب عليه كثيرًا كل يوم في التدريبات.

4- أفضل لاعب

قدرم كريستيانو رونالدو مستويات لافتة للنظر في الأدوار الإقصائية من خلال تسجيل الهاتريك في شباك بايرن ميونيخ في ربع النهائي وأتبعه بهاتريك آخر في شباك أتليتكو مدريد في نصف النهائي ليصبح أول لاعب يصل إلى 100 هدف في دوري أبطال أوروبا (105 أهداف).

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5- بطل في الظل

هناك العديد من اللاعبين الذين يستحقون هذا اللقب ولكن أكثرهم لوكا مودريتش "هو اللاعب الذي يمكن الفريق ككل من لعب كرة القدم في أبهى صورة لها"، راؤول.

وعمل لوكا مودريتش البالغ من العمر 31 عامًا على ربط خط الدفاع بالهجوم بفضل رؤيته المميزة للملعب وجودة تمريراته الأمامية، كما يستحق هذا اللقب أيضًا كل من كاسيميرو ومارسيلو وداني كارفخال.

6- القوة الهجومية

قال كارلو أنشيلوتي قبل مباراة ريال مدريد في ربع النهائي أنه الريال دائمًا ما يسجل الأهداف ولكنه يستقبل أيضًا الكثير، وبالفعل لم يتمكن الفريق الملكي طوال البطولة وعلى مدار 13 مباراة الحفاظ على نظافة شباكه سوى في مباراة واحدة فقط التي تغلب فيها على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف النهائي.

ولكن تمكن الريال من التسجيل في جميع المباريات، بل وأنهى الموسم بشكل عام مسجلًا في 65 مباراة متتالية في جميع المسابقات وذلك منذ التعادل سلبيًا مع مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2015- 2016 أمام مانشستر سيتي.

7- لاعب يستحق المتابعة

نجح ماركو أسينسيو في ظهوره الرسمي الأول مع ريال مدريد الموسم الماضي في تسجيل هدف رائع في شباك إشبيلية في السوبر الأوروبي، ومنذ ذلك الحين ويتطور مستوى أسينسيو بشكل لافت للنظر، ومن المنتظر أن يكون من نجوم الريال الموسم المقبل.