مزن حسن: ثورة يناير شجعت الفتيات على الحديث عن تعرضهن للتحرش
مزن حسن: ثورة يناير شجعت الفتيات على الحديث عن تعرضهن للتحرش
05:19 م الإثنين 07 أغسطس 2017
مزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية
كتبت- هاجر حسني:
قالت مزن حسن، مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، إن التحرش موجود تاريخيًا، وليس وليد الفترة الماضية، يزيد ويقل وتتغير أشكاله من حين لآخر.
وأضافت خلال اللقاء العام الذي ينظمه المركز المصري لدراسات السياسات العامة بعنوان "دور المجتمع المدني في مناهضة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة"، اليوم الاثنين، أن التحرش الذي تعرضت له الصحفيات أمام نقابة الصحفيين في تظاهرات ٢٠٠٥ فتح المجال أكثر أمام النشر في أزمة التحرش بشكل أكبر.
ولفتت إلى أن ثورة 25 يناير 2011 ساهمت في تشجيع الكثير من الفتيات على الحديث بشكل أكثر جرأة عن تعرضهن للتحرش الجنسي للمطالبة بحقوقهن، وظهرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني تبنت بشكل أكثر حيوية مبادرات وحملات لمناهضة التحرش الجنسي ضد المرأة.
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