داليا يوسف تكشف تفاصيل لقاء القائم بأعمال السفير الأمريكي مع أعضاء البرلمان

كتب- أحمد علي:

قالت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن عدد من نواب البرلمان أرسلوا خطاب للكونجرس الأمريكي منذ أيام، اعتراضا على التحذير الذي صدر من الإدارة الأمريكية لرعاياها من زيارة مصر دون رجوع أو تنسيق مع الحكومة المصرية.

وأضافت في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء لقاء عدد من أعضاء من مجلس النواب القائم بأعمال السفير الأمريكي بمقر البرلمان، أن الخطاب المرسل تضمن أيضًا تحفظهم على هذا التحذير لاسيما في ظل العلاقة الاستراتيجية التي يتم بنائها بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الآن، وهو ما كان يستوجب أن تدعم أمريكا حلفائها الاستراتيجيين وتقف بجوارهم، خصوصا أنه من ضمن موادر مصر الأساسية السياحة، والتحذير يضر بهذا القطاع كثيرا.

ولفتت إلى أن تحذير الولايات المتحدة الأمريكية، جاء بناءً على أحداث تفجيرات الكنائس منذ 5 شهور والتي راح ضحيتها أقل من 100 مصري، في حين أن هناك الأحداث التي شهدتها كل من ولاية بالتيمور وشيكاغو الأمريكية في 2016 راح ضحيتها 950 مواطن في كل ولاية.

وشهد لقاء المسؤول الأمريكي برئاسة النائب أسامة هيكل، رئي​س لجنة الثقافة والإعلام، وحضور النائبة داليا يوسف، آمنه نصير، والنائب طارق الخولي أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائبة إنجي فهيم والنائب محمد السلاب، والنائبة ياسمين أبو طالب.