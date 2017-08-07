تنفيذ 4 مشروعات استثمارية جديدة بالإسماعيلية بتكلفة 3 ملايين دولار

الإسماعيلية - إنجي هيبة :

أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، اليوم الاثنين، الموافقة على إنشاء عدد 4 مشروعات استثمارية جديدة بالمنطقة الحرة العامة بتكلفة إجمالية تصل لنحو ثلاثة ملايين دولار، وتوفر عدد 600 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، ويصل إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات إلى 778705 مترًا مربعًا.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الإسماعيلية لجلسة الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المنطقة الحرة، والتي عقدها بحضور السيد أحمد فتحي سليم وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة بالإسماعيلية، وأعضاء مجلس الإدارة بعد التشكيل الجديد، والذي ضم كلاً من أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، والمهندس مصطفى أبو حديد رئيس جمعية المستثمرين ونائب رئيس الغرفة التجارية، والمهندس محمد عبد السلام، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سيد إسماعيل رئيس قطاع شبكات الكهرباء.

من جهته أشار مدير عام المنطقة الحرة، إلى أن هذه المشروعات الجديدة تشمل مشروعات صناعية وتخزينية وخدمية، منها مشروع لصناعة الزيوت والشحومات والكيماويات والمنظفات والملمعات، ومشروعًا لصناعة الملابس الجاهزة، ومشروعًا لتصميم وإنتاج البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي والوسائط المتعددة، وبرمجيات نظم المعلومات، وآخر لتوريد وتركيب أجهزة الانذار وأنظمة الإطفاء والحريق.