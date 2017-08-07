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ورشة تدريبية لـ "الأزمات وتفعيل غرف العمليات" بديوان دمياط

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مصراوي Masrawy

ورشة تدريبية لـ "الأزمات وتفعيل غرف العمليات" بديوان دمياط

05:20 م الإثنين 07 أغسطس 2017

دمياط - محمد إبراهيم:

افتتح اللواء سامي عبد العزيز حمودة، السكرتير العام لمحافظة دمياط، ورشة العمل الخاصة بإدارة الأزمات وتنشيط الإدارة الفعالة وزيادة القدرات التنسيقية بين غرف العمليات، في حضور نادية الأبحر مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعطية الشربيني مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات.

وشهدت الورشة التي عقدت بالديوان العام، اليوم الإثنين، حلقة نقاشية حول أهمية تطوير الأداء لمسؤولي الوحدات المحلية، وكذا متابعة خطط الرقابة النوعية وخطط الاستعداد، فضلاً عن أهمية دور مركز المعلومات وتدفق البيانات وتحديثها لصانع القرار بالتعاون مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات.

وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة وضع آليات فعالة للتعاون بين الإدارات كما تم استعراض أهمية دراسات دعم اتخاذ القرار التى تبرز المناطق المحرومة من الخدمات وطرح الحلول والبدائل للمشكلات بالإضافة إلى أهمية دراسات التوقعات المستقبلية لتلافي الأزمات في المستقبل.​

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