28 مليون جنيه لمشروعات تنمية الخارجة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

خصصت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، 28 مليونًا و936 ألف جنيه، لإقامة مشروعات تنموية وخدمية بمركز الخارجة وقراه، ضمن موازنة العام المالي الجديد 2017/2018.

وأكد المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، لمصراوي، أن المركز وزع الاعتمادات المالية على أربعة قطاعات، هي الكهرباء، والطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم الوحدات المحلية.

وأضاف الطماوي أن نصيب قطاع الكهرباء من الخطة بلغ مليونين و500 ألف جنيه، أما قطاع الطرق فبلغت اعتماداته 17 مليون جنيه، كما بلغت اعتمادات قطاع تحسين البيئة 9 ملايين و100 ألف جنيه.

كانت محافظة الوادي الجديد أعلنت، الجمعة الماضية، تخصيص 131 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية على مستوى المراكز الإدارية الخمسة.​