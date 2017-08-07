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صور| أهالي كفر الدوار يشيعون جثمان «شهيد سيناء»

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شيع أهالى منطقة الحمرا الطرح، التابعة لقوبنية أبو قير بكفر الدوار بالبحيرة، اليوم الإثنين، جثمان شهيد الجيش المجند" محمد صلاح شرمانة"، الذي أصيب في تفجير استهدف مدرعة في شمال سيناء منذ أسبوع.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات منددة بالحوادث الإرهابية التي تستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة في شمال سيناء منها "لا إله الا الله.. الشهيد حبيب الله والإرهاب عدو الله".

حضر الجنازة قيادات المنطقة الشمالية والمهندس هيثم الدسوقى رئيس المدينة وبعد القيادات الشعبية والتنفيذية.

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